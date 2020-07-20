Пользуясь служебным положением, злоумышленник тайно похищал автомобильные запчасти и различные комплектующие со склада...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали ранее судимого 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже автозапчастей на сумму более 1 миллиона рублей.В полицию с заявлением обратился руководитель компании по продаже автозапчастей, расположенной на Очаковском шоссе. Он сообщил, что в результате проведенной инвентаризации была обнаружена крупная недостача автомобильных запчастей и комплектующих. Материальный ущерб составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний работник склада.Установлено, что с февраля текущего года, пользуясь служебным положением, злоумышленник тайно похищал автомобильные запчасти и различные комплектующие со склада и сбывал под видом поставщика в один из магазинов. В ходе обыска по месту жительства задержанного часть похищенного была обнаружена и изъята.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93