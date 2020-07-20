Злоумышленница при оформлении кредита предоставила справки, содержащие недостоверные сведения о ее доходах...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы задержали девушку, подозреваемую хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от представителя одного из столичных банков, расположенного в центре столицы. Мужчина рассказал, что ранее в организацию с целью получения кредита обратилась неизвестная гражданка. Предоставив все необходимые документы, она получила денежные средства в размере более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Позже, после оформления кредитного договора подлинность документов вызвала сомнения у сотрудников банка, и они обратились в полицию.Участковыми уполномоченными полиции по месту проживания на улице Маршала Голованова подозреваемая была задержана. Ей оказалась 24-летняя жительница столицы. Установлено, что злоумышленница при оформлении кредита предоставила справки, содержащие недостоверные сведения о ее доходах.Дознанием ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60