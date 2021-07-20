ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Ильин Алексей Павлович, 1969 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Ильин Алексей Павлович, 1969 года рождения, который 28 июня 2021 года вышел из учреждения в районе Печатники и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55 лет, рост 178 см, славянской внешности, худощавого телосложения, глаза темные, волосы и усы седые.Был одет: синяя футболка, серо-синие камуфляжные штаны и куртка, серо-синяя кепка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 709-26-02, (495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18