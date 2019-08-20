Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Ермоленко Владимира Алексеевича, 2000 года рождения...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести Ермоленко Владимира Алексеевича, 2000 года рождения, который 19 августа 2019 года ушел из дома в поселении Воскресенское, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые коротко стриженные, шрам в правой нижней части живота.Был одет: джинсы голубого цвета, кофта бежевого цвета с капюшоном, кроссовки белого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79