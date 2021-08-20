20 августа около 13.00 часов на службу «02» поступила информация о том, что в районе корпуса 1 дома 137а на Самаркандском бульваре мужчина ведёт себя неадекватно и угрожает ножом окружающим.

20 августа около 13.00 часов на службу «02» поступила информация о том, что в районе корпуса 1 дома 137а на Самаркандском бульваре мужчина ведёт себя неадекватно и угрожает ножом окружающим. На неоднократные требования прибывших на место происшествия полицейских о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал. При попытке задержания повёл себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. Сотрудники полиции в соответствии с ФЗ "О полиции" применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.