Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 45-летний водитель на автомобиле КИА...

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 45-летний водитель на автомобиле "КИА" потерял управление и въехал в остановочный павильон.По словам очевидцев, иномарка снесла знак, протаранила бетонную остановку – в результате чего одна из плит улетела и перевернулась.Авария произошла на 54-м километре трассы "Колокша - Кольчугино - Александров". В момент ДТП на остановке людей не было. Водитель погиб на месте, остановку буквально размазало по земле.Подробности аварии, выясняет полиция.фото: https://www.pxfuel.com/