Дональд Трамп в своем Twitter признался в симпатии к россиянам и рассказал, что считает Хиллари Клинтон безумной после ее заявлений о том, что некоторые американские политики связаны с Россией.So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019Так, Клинтон заявила, что конгрессвумен Тулси Габбард является фавориткой России. А Джилл Стайн – бывший кандидат в президенты США от партии "зеленых" – по мнению Клинтон, "российский агент". "Хиллари сошла с ума", — написал на это Трамп.Он напомнил, что и его считают большим фанатом России. "И правда, мне нравятся русские, — признал он. – Мне нравятся все люди!"