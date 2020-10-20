В ходе драки мужчинам причинены телесные повреждения, нарядом скорой медицинской помощи они были госпитализированы в медицинское учреждение...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали троих мужчин, подозреваемых в хулиганстве. Один из задержанных дополнительно подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что на улице Гиляровского произошла драка с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что неизвестные напали на двух 30-летних граждан, жителя и гостя столицы. В ходе драки мужчинам причинены телесные повреждения, нарядом скорой медицинской помощи они были госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно справке потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Измайловском проезде и на Щелковском шоссе задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 24, 28 и 30 лет, один из которых ранее судим.Данные граждане передвигались на автомобиле. В их транспортном средстве полицейскими обнаружен и изъят предмет, схожий с ножом, и предположительно травматический пистолет, на который отсутствовало официальное разрешение. Изъятое направлено на экспертизу.Установлено, что конфликт возник между потерпевшими и одним из задержанных. Позже к потасовке присоединились товарищи последнего, которых он позвал на помощь.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 «Хулиганство». Также в отношении одного из задержанных – 24-летнего мужчины следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60