Находясь на парковке, злоумышленник беспричинно повредил зеркальные элементы, левую и правую стороны кузова, капот, заднюю левую фару, а также другие элементы автомобиля...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции задержали молодого человека, подозреваемого в умышленной порче дорогостоящего автомобиля.В полицию поступило заявление от 43-летней жительницы столицы. Женщина сообщила, что неизвестный нанес повреждения принадлежащему ей автомобилю «Порше Макан», припаркованному на одной из парковок на 3-й Красногвардейской улице. Согласно экспертному заключению материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей.В ходе проверки полицейские на улице Литвина-Седового задержали подозреваемого – 18-летнего приезжего молодого человека. Установлено, что находясь на парковке по вышеуказанному адресу, злоумышленник беспричинно повредил зеркальные элементы, левую и правую стороны кузова, капот, заднюю левую фару, а также другие элементы автомобиля.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или порча имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60