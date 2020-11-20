Больше 80 лет семья старшего лейтенанта Дмитрия Попсуева прибывала в неведении.

3 декабря, в России отметят День Неизвестного солдата. И на одно имя в этом печальном списке стало меньше. Поисковики обнаружили захоронение еще одного бойца. И теперь разыскивают его родственников.Больше 80 лет семья старшего лейтенанта Дмитрия Попсуева прибывала в неведении. Во время Великой отечественной войны он пропал без вести. И вот совсем недавно захоронение героя обнаружили нижегородские поисковики. Оно оказалось в селе Яндры Республики Ингушетия. Герой пал смертью храбрых 15 октября 1942 года.- Eго рота приняла бой. Остановила мотопехотный батальон с поддержкой 45 танков. Она остановила. Он сам был тяжело ранен. Продолжал командовать ротой. И сам лично уничтожил 20 фашистов. Потом был в этот день госпитализирован и на следующие сутки он умер. Мы считали его все время без вести пропавшим.За этот бой Дмитрий Попсуев, уроженец села Сукромля Смоленской области, посмертно получил орден Красного знамени. До войны он был учителем. Среди сослуживцев пользовался особым уважением.- Офицеры хоронили?- Да.- И его подчиненные?- Подчиненные плакали.К сожалению, за столько лет ожидания почти не осталось тех, кто его помнил. Поэтому племянник Дмитрия Попсуева просит откликнуться родственников, чтобы сообщить дочери о месте захоронения отца.- Все пришли к мнению, что она где-то перебралась в вам, во Владимирскую область. Сын у нее там во Владимирской области. И он её забрал. Я думаю, она ещё жива. Конечно, уже в преклонном возрасте. 80 лет ей. Может где-то как-то... Ну, других способов найти её нет.Её зовут Попсуева Валентина Дмитриевна, ориентировочно 39-40 года рождения. Родилась в селе Свиридовка Ершического района Смоленской области. Должна проживать в 33 регионе с детьми. Сообщить информацию о ней можно по номеру телефона8-910-674-35-72.