В эти выходные баскетболистки сражались с командой «Динамо-2» из Новосибирска. По результатам двух игр «львицы» все ещё находятся на первой строчке турнирной таблицы, сообщил губернатор

В эти выходные баскетболистки сражались с командой «Динамо-2» из Новосибирска. По результатам двух игр «львицы» все ещё находятся на первой строчке турнирной таблицы, сообщил губернатор области в своем телеграм-канале. В первый день команда из Владимира уступила соперницам три очка, сумев набрать 63, в то время как у «Динамо-2» было 66. Во второй день «львицы» взяли