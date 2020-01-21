ДНР в курсе планов Украины и готова к любым глупостям со стороны официального Киева. Таким образом депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский ответил на слова заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что Киев готов к силовому возвращению Донбасса

Депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал слова заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса о том, что Киев готов к силовому возвращению Донбасса, а также к отработке различных вариантов освобождения региона. Бердичевский заявил, что ДНР в курсе планов Украины и готова к любым глупостям со стороны официального Киева.Представитель ДНР отметил, что любая попытка наступления со стороны Украины закончится для нее тотальным усмирением. Бердичевский также подчеркнул, что заявления главы СНБО свидетельствуют о неспособности властей Украины договариваться и об их планах по зачистке и геноциду Донбасса.Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года, напоминает газета "Известия". Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги государственного переворота, а новые власти Украины начали военную операцию против них.17 января текущего года исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров призвал Киев к выполнению Минских соглашений, отметив, что смена власти на Украине в 2019 не улучшила ситуацию в Донбассе.