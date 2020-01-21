В Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия (Ванкувер) прибыла финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Там проходят слушания об ее экстрадиции в США.

В Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия (Ванкувер) прибыла финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Там проходят слушания об ее экстрадиции в США.Ваньчжоу приехала в суд на черном внедорожнике в сопровождении охраны и адвокатов. Выйдя из машины, бизнес-леди помахала рукой журналистам, которые собрались перед входом в здание суда. При этом финансовый директор отказалась давать какие-либо комментарии.Первая часть слушаний об экстрадиции продлится до 24 января, сообщает ТАСС. Суд заслушает доводы защиты, согласно которым необходимо соблюдать принцип двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой. Это подразумевает, что совершенное действие должно быть признано незаконным по праву двух стран. Адвокаты утверждают, что у Канады не было санкций в отношении Ирана на момент подачи заявления об экстрадиции со стороны США. В соответствии с этим Ваньчжоу не может быть выдана американской стороне. Прокуратура, в свою очередь, считает, что в данном случае речь идет о мошенничестве, а не об экономических ограничениях США против Huawei и Ирана.В том случае, если доводы защиты в течение пяти дней не удовлетворят судью, будет назначена дата второго этапа слушаний.Финансовый директор Huawei была задержана 1 декабря 2018 года канадской полицией. Ее обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана, которых Ваньчжоу пыталась избегать, предоставляя недостоверные сведения банкам. Спустя некоторое время бизнес-леди отпустили под залог в размере десяти миллионов канадских долларов (около семи миллионов долларов). Ваньчжоу разрешили проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. Финансовый директор, по условиям, должна находиться под круглосуточным наблюдением, при этом ее перемещения по городу частично ограничены.Huawei, ее дочерним структурам и Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, в их числе промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций. Бизнес-леди в США по этим обвинениям грозит до двадцати лет тюрьмы.