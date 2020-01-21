На остановке городского общественного транспорта мужчина выбежал на дорогу и в присутствии пассажиров стал наносить удары по лобовому стеклу автобуса...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 51-летнего приезжего, подозреваемого в повреждении общественного городского транспорта», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела поступило заявление от водителя одного из рейсовых автобусов, курсирующих на территории Новой Москвы. По словам заявителя, на остановке городского общественного транспорта мужчина выбежал на дорогу и в присутствии пассажиров стал наносить удары по лобовому стеклу автобуса. После этого злоумышленник, оторвав щетку дворника, стал наносить ею удары, повредив стекло автобуса. Материальный ущерб составил более 35 тысяч рублей.В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний приезжий. Установлено, что на момент совершения противоправного деяния, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пояснить мотивов задержанный не смог.Никто из пассажиров автобуса не пострадал.Отделом дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79