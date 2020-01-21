В результате ракетного обстрела зеленой зоны Багдада никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Аль-Хадас.

В результате ракетного обстрела "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".Ранее в СМИ появилась информация о том, что около полуночи три ракеты разорвались неподалеку от посольства США, расположенного в этом районе. Как уточняется, пуски были произведены из квартала Эз-Заафарания на юго-востоке Ирака. При обстреле был причинен материальный ущерб, передает ТАСС.Одновременно с атаками в дипломатической миссии США сработали сирены воздушной тревоги. Вертолеты ВС США подняты в небо над Багдадом."Зеленая зона" – хорошо укрепленный район в центре Багдада, там расположены правительственные учреждения и посольства. В течение последних месяцев она неоднократно подвергалась обстрелам, в результате инцидентов были погибшие и пострадавшие среди иракских силовиков. США обвиняли в причастности к ракетным атакам проиранские группировки и милицию, действующие в Ираке.