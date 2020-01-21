Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле. По ее словам, Помпео прямо признался в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле. Комментарий она оставила на своей странице в Facebook."Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", – написала Захарова.Как отметила представитель МИД, слова Помпео подтверждают, что "США никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов". Производятся такие вмешательства "через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов". Это, по словам Захаровой, "решается в каждом случае по-разному".Захарова добавила, что США годами используют эту тактику для "формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры" в разных странах.Ранее 20 декабря сообщалось о заявлении Майка Помпео, которое тот сделал в интервью колумбийскому телеканалу."Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (президент Венесуэлы Николас – ред.) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы, – сказал Помпео. – Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы — странами всего мира, чтобы добиться этого результата".По мнению госсекретаря, США таким образом "укрепили венесуэльский народ" ради его же "светлого будущего". Помпео опубликовал в Twitter фото с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, назвав его временно исполняющим обязанности президента страны, и отметил его "неустанные попытки установить демократию".Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 20 января 2020 г.Ситуация в Венесуэле обострилась в январе 2019 года. Тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Ранее он был назначен спикером парламента, однако верховный суд государства аннулировал это решение. После этого в Венесуэле начались протесты и уличные беспорядки.Временным руководителем страны Гуайдо признали США, Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Мадуро поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.