В четверг, 20 февраля, футболисты московского "Спартака" прошли традиционное обследование в Клинике спортивной медицины. Обследование прошли все футболисты "красно-белых" кроме Александра Соболева.Как сообщает пресс-служба московской команды, доктора проверили сердечно-сосудистую систему спартаковцев, провели лабораторные исследования, сделали рентген и УЗИ внутренних органов.

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