Злоумышленник вместе с неустановленным соучастником, угрожая пистолетом, стал требовать у молодого человека денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 25-летнего гражданина и хранении наркотического средства – мефедрона.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь на подземной парковке одного из торгово-развлекательных комплексов в центре столицы, вместе с неустановленным соучастником, угрожая пистолетом, стал требовать у молодого человека денежные средства. Потерпевший выполнил требования: снял 157 тысяч рублей в банкомате и отдал их.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пресненской набережной задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий мужчина, временно проживающий в столице. У злоумышленника был изъят пистолет. Согласно исследованию изъятое относится к гражданскому короткоствольному огнестрельному оружию. Также при личном досмотре у мужчины был обнаружен 1 грамм неизвестного вещества в виде порошка белого цвета. Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Со слов задержанного, данный наркотик он хранил для личного потребления.По данным фактам следствием и дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60