В Центральной избирательной комиссии России приняли решение отказать в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину.

В Центральной избирательной комиссии России приняли решение отказать в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ намерен передать депутатский мандат, ставший вакантным после скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова, Грудинину.Как заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев во время рассмотрения вопроса о передаче мандата, у претендента Грудинина на момент регистрации кандидатом в 2016 году не были закрыты зарубежные счета, из чего следует, что он не может быть депутатом Госдумы.Как стало известно, мандат Алферова передадут депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.