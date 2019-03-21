В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, в 2015 году Фриш одобрил продажу муниципального здания без торгов и аукциона. Кроме того, он предоставил покупателю льготную рассрочку на 10 лет, хотя по закону положено не более трех лет, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
В конце января уголовное дело было возбуждено против главного полицейского города Чехов Андрея Большакова. Его подозревают в незаконном обороте оружия. Большаков и четверо его подчиненных были задержаны. По данным следствия, полицейские брали деньги за уничтожение вещдоков из уголовных дел, фальсификации доказательств и улик.