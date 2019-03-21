В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.По данным следствия, в 2015 году Фриш одобрил продажу муниципального здания без торгов и аукциона. Кроме того, он предоставил покупателю льготную рассрочку на 10 лет, хотя по закону положено не более трех лет, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.В конце января уголовное дело было возбуждено против главного полицейского города Чехов Андрея Большакова. Его подозревают в незаконном обороте оружия. Большаков и четверо его подчиненных были задержаны. По данным следствия, полицейские брали деньги за уничтожение вещдоков из уголовных дел, фальсификации доказательств и улик.