Российская актриса, исполнительница роли в фильме Карьера Димы Горина, Маргарита Жарова скончалась на 94-м году жизни.
Российская актриса, исполнительница роли в фильме "Карьера Димы Горина", Маргарита Жарова скончалась на 94-м году жизни.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Союза кинематографистов РФ.
Маргарита Васильева Жарова (урожденная Иванова) родилась 7 июня 1925 года в Москве. В1944—1948 годах училась во ВГИКе на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1948 году вместе с другими однокурсниками снялась у своего учителя в знаменитой кинокартине "Молодая гвардия", где сыграла Клавдию Ковалёву.
После окончания ВГИКа Маргарита Иванова вошла в штат киностудии «Мосфильм». В 1959 году перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет.
В 1949 году вышла замуж за военного Николая Жарова. До 1957 года актриса снималась под своей девичьей фамилией Иванова. Обладала комедийным талантом, много снималась в маленьких ролях и эпизодах: Зина ("Доброе утро"), жена Бондаренко ("К Черному морю"), Соня ("Неподдающиеся"), Нелька ("Карьера Димы Горина"), Ксения Шалова ("На семи ветрах"), Глафира ("Товарищ Арсений") и ряда других. .
Сниматься в кино закончила в середине восьмидесятых, в последний раз сыграв небольшую роль в картине Родиона Нахапетова "Идущий следом" (1984). Несмотря на то, что тогда ей не было еще и шестидесяти, и она вполне могла бы еще сниматься, предлагаемые роли были для Жаровой неинтересны.
В последние годы актриса тяжело болела.