Российская актриса, исполнительница роли в фильме Карьера Димы Горина, Маргарита Жарова скончалась на 94-м году жизни.

Российская актриса, исполнительница роли в фильме "Карьера Димы Горина", Маргарита Жарова скончалась на 94-м году жизни.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Союза кинематографистов РФ.Маргарита Васильева Жарова (урожденная Иванова) родилась 7 июня 1925 года в Москве. В1944—1948 годах училась во ВГИКе на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1948 году вместе с другими однокурсниками снялась у своего учителя в знаменитой кинокартине "Молодая гвардия", где сыграла Клавдию Ковалёву.После окончания ВГИКа Маргарита Иванова вошла в штат киностудии «Мосфильм». В 1959 году перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет.В 1949 году вышла замуж за военного Николая Жарова. До 1957 года актриса снималась под своей девичьей фамилией Иванова. Обладала комедийным талантом, много снималась в маленьких ролях и эпизодах: Зина ("Доброе утро"), жена Бондаренко ("К Черному морю"), Соня ("Неподдающиеся"), Нелька ("Карьера Димы Горина"), Ксения Шалова ("На семи ветрах"), Глафира ("Товарищ Арсений") и ряда других. .Сниматься в кино закончила в середине восьмидесятых, в последний раз сыграв небольшую роль в картине Родиона Нахапетова "Идущий следом" (1984). Несмотря на то, что тогда ей не было еще и шестидесяти, и она вполне могла бы еще сниматься, предлагаемые роли были для Жаровой неинтересны.В последние годы актриса тяжело болела.