Сегодня к северо-востоку от Костомукши карьерный самосвал раздавил легковушку. Водитель раздавленного автомобиля чудом остался жив и невредим, поскольку успел отклониться к пассажирскому сидению.

Неподалеку от Костомукши карьерный самосвал раздавил легковушку. Инцидент произошел сегодня, 21 марта, на технологической дороге "Карельского окатыша".Журналисты "Новостей Костомукши" успели поговорить с мужчиной, чудом выжившим за рулем раздавленного автомобиля Ford. По словам Владимира, он думал, что водитель самосвала его видит, и слишком поздно понял, что это не так."Я только успел пригнуться к пассажирскому сидению. Меня не задело, только ноги зажало. Когда всё закончилось, я почувствовал, что могу шевелиться." — рассказал мужчина, лишившийся своего автомобиля.Водителю легковушки оперативно сделали рентген никаких травм обнаружено не было, и Владимир смог вернуться к своей работе.