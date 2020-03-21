... Я всю свою жизнь ищу искреннюю любовь, и до сих пор её не нашёл. Некоторые люди ищут свою настоящую любовь всю жизнь. Сознательно ищут, не подозревая, что на самом-то деле любовь ищет их подсознание. Это именно оно чувствует себя плохо и неуютно... Как сказал Лис в Маленьком Принце: Если ты примешь меня, моя жизнь наполнится солнечным светом. Я узнаю звук шагов, непохожий ни на что другое... Я иногда слышу эти шаги. Тихие, неслышные, робкие шаги, словно дуновение ветра, колышущего тонкие ветки в предрассветном лесу. Даже сейчас мне кажется, что эти шаги - где-то рядом, будто поступь невидимых бестелесных эльфов...
Режиссёр:
Бл**ь! Эльфы! Ё* вашу мать!!! Ну кто так выходит! Сколько раз уже вам показывать, как выходят бестелесные эльфы! Ну-ка на х*р
еще анекдот!