За присвоение 250 миллионов рублей при строительстве космодрома Восточный отправили в колонию ставропольских бизнесменов. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.

Ставропольские бизнесмены отправились в колонию за присвоение четверти миллиарда во время строительства космодрома Восточный. Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на Главную военную прокуратуру России.Два руководителя строительной фирмы частично присвоили аванс, выделенный на возведение объекта. По поддельной банковской гарантии обвиняемые получили 250 миллионов рублей. Теперь они признаны виновными в подделке документов и растрате в особо крупном размере. Один из них получил шесть лет тюремного заключения, а другой — пять. Кроме того, каждого из них обязали вернуть похищенные бюджетные средства и выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.