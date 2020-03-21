Банк России в условиях пандемии коронавируса уменьшил размеры надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной банками с 1 апреля 2020 года.

Банк России в условиях пандемии коронавируса уменьшил размеры надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной банками с 1 апреля 2020 года.ЦБ применяет к банкам дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с показателем "кредит/залог" 80-90% (+ 100%) и свыше 90% (+ 200%).С 1 апреля максимальный размер надбавки при показателе "кредит/залог" 80-85% составит 80%, при показателе "кредит/залог" 85-90% — 100%.Для поддержания доступности ипотечного кредитования, в условиях когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года, поясняет ЦБ.