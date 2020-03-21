Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 6%.Аналитики, опрошенные "33Live.RuRu", Bloomberg и Reuters, ожидали сохранения ставки.В кризис 2014-2015 годов российский регулятор повышал ставку при обвале цен на нефть и снижении курса рубля.Совет директоров Банка России учел новые условия: пандемия коронавируса, обвал цен на нефть, ослабление рубля.Регулятор допускает рост инфляции в 2020 году выше целевого уровня 4%, но в 2021 году вернется к ожидаемому уровню. Инфляция сильно не вырастет из-за слабого спроса."Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике", — отмечается в заявлении ЦБ.20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров в 15:00 мск.