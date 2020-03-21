В чемпионате Белоруссии по футболу произошла вторая сенсация на старте турнира. Действующий чемпион страны - брестское Динамо на своем поле сыграло вничью с новичком высшего футбольного дивизиона Белоруссии - Смолевичами.

В чемпионате Белоруссии по футболу произошла вторая сенсация на старте турнира. Действующий чемпион страны — брестское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с новичком высшего футбольного дивизиона Белоруссии — "Смолевичами".Встреча, проходившая на домашнем стадионе "динамовцев", завершилась со счетом 1:1. Примечательно, что именно гости первыми забили гол, когда на 55 минуте матче отличился Владислав Мухамедов. Выровнять положение хозяева смогли спустя 14 минут после гола Габи Кики. Но одолеть дебютанта Высшей лиги Белоруссии бело-голубые в первом матче нового сезона не смогли.Накануне в четверг самый титулованный клуб страны БАТЭ проиграл одному из аутсайдеров минувшего сезона "Энергетику-БГУ".Напомним, что в Белоруссии принято решение начать национальной чемпионат по футболу, несмотря на пандемию коронавируса. Высшая лига соседнего государства остается оной из немногих, где проведение спортивных мероприятий продолжается.