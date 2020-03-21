Банк России по-прежнему рассматривает различные варианты, включая увеличение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России по-прежнему рассматривает различные варианты, включая увеличение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Вопрос о повышении ставки с повестки не снят, уже обсуждалось", — отметила она. Регулятор не исключает рост инфляционных факторов, потребительских цен.ЦБ контролирует риски "финансовой стабильности, которые обычно становятся проинфляционными факторами"."Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен", — отметила она.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранил ключевую ставку на уровне 6%.Аналитики, опрошенные "33Live.RuRu", Bloomberg и Reuters, ожидали сохранения ставки.Совет директоров Банка России учел новые условия: пандемия коронавируса, обвал цен на нефть, ослабление рубля. Регулятор допускает рост инфляции в 2020 году выше целевого уровня 4%, но в 2021 году вернется к ожидаемому уровню. Инфляция сильно не вырастет из-за слабого спроса. "Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике", — отмечается в заявлении ЦБ."Сохранение ключевой ставки на уровне 6% при почти 80 рублях за доллар и доходностях ОФЗ на уровне 8% годовых – это не монетарное действие, — заявил Андрей Хохрин, генеральный директор "Иволга Капитал". — Отказ от изменения ставки – это отказ от использования самого мощного монетарного рычага. Ключевая ставка, отличная от доходностей ОФЗ на 2% — это ставка искусственная. Соответственно, межбанковский денежный рынок начинает жить в искусственных условиях"."Банк России принял решение оставить ключевую ставку без изменения (6.00%), не поддавшись призывам к ужесточению монетарных условий или ужесточению ориентиров. Акценты, на наш взгляд, расставлены верно", — отметили в ИК "Финам".Это – финансовая стабильность и доступность кредитования для различных секторов экономики, в том числе, непризнание ухудшения качества кредитов компаниям из пострадавших отраслей, снижение требований по резервирования капитала для ипотечного кредитования, фиксация валютного курса на 1 марта для расчета нормативов, снижение требование по нормативам ликвидности, предоставление рублевой и валютной ликвидности для банков через аукционы.По мнению экономистов ИК "Финам", в целом с учетом принятых мер по продаже валюты в рамках бюджетного правила, и дополнительных объемов продажи валюты при цене российского экспортного сорта Urals ниже $25 за баррель, "текущие меры имеют стимулирующую направленность", и в скором времени приведут к смягчению процентной политики, снижению ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что помимо регулярных интервенций в рамках бюджетного правила, "всегда есть возможность" дополнительных валютных интервенций при необходимости.ЦБ резко повысил ставку 16 декабря 2014 г. c 10,5% до 17% годовых из-за резкого роста цен и падения курса рубля. После прохождения пика кризиса регулятор начал снижение ставки.В этом году регулятор снизил ставку один раз: 7 февраля на 0,25% до 6% годовых.Совет директоров Банк России 13 декабря на последнем в 2019 г. заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 г.: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5%.В 2018 г. ЦБ два раза снижал ключевую ставку и два раза повышал. Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 г. повысил ключевую ставку с 7,5% до 7,75%, а 14 сентября 2018 г. регулятор повысил ставку впервые с 2014 г. — с 7,25% до 7,50% из-за ослабления рубля. До 14 сентября Банк России 2 раза подряд снижал ставку в 2018 г.: 23 марта — с 7,5% до 7,25%, а 9 февраля — с 7,75% до 7,5%.В 2017 г. регулятор снижал ставку 6 раз с 10% до 7,75%: пять раз с шагом 0,25 п. п. и два раза по 0,5 п. п. В 2016 г. ставка снижалась 2 раза: 10 июня 2016 г. — с 11% до 10,5%, 16 сентября с 10,5% до 10%.В 2015 г. Банк России 5 раз снижал ставку: 30 января — с 17% до 15%, 13 марта — с 15% до 14%, 30 апреля — с 14% до 12,5%, 15 июня — с 12,5% до 11,5%, 31 июля — с 11,5% до 11%. С 11 сентября 2015 г. до 10 июня 2016 г. ставка не менялась.