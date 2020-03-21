Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о своем здоровье в связи с появившимися в интернете сообщениями о том, что у него обнаружили коронавирус.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о своем здоровье в связи с появившимися в интернете сообщениями о том, что у него обнаружили коронавирус.Один из telegram-каналов опубликовал видео, на котором запечатлено, как Лукашенко общается с работником предприятия "Адани", которое выпускает медицинскую технику и системы безопасности. Собеседник пожелал президенту не болеть, а тот в ответ сказал, что информацию о его болезни распространяют "не те" интернет-ресурсы."Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то", – сказал Лукашенко с улыбкой.Что касается коронавируса, то, по словам белорусского лидера, он в серьезную опасность не верит."Хотя… меня министр просветил. Оказывается, (...) коронавирусы давно у нас знакомы. И нынешний, новый, он на 90 процентов похож по структуре с теми (уже известными – ред.), – сказал Лукашенко. – А мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать".Президент добавил, что "надо работать как в Белоруссии", тогда "не будет как в Италии", имея в виду вспышку вызванного коронавирусом заболевания с большим число жертв.13 марта Лукашенко рассказал, как борются с распространением вируса в Белоруссии. Он уточнил, что с человеком начинают работать "при малейшем подозрении" на заражение. Причиной тяжелой эпидемиологической обстановки в Италии он тогда назвал то, что власти страны поздно начали проводить подобную работу у себя.Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Вскоре заболевание распространилось за пределы КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией. Число заразившихся в мире составило уже более 247,7 тысячи человек в 168 странах, более 10 тысяч человек скончались.