Несколько дней в магазина Ашан наблюдался повышенный спрос на социальные товары: крупы, макаронные изделия и туалетную бумагу, рассказала в прямом эфире программы 60 минут директор по коммуникациям компании Наталья Рычкова.

Несколько дней в магазина "Ашан" наблюдался повышенный спрос на социальные товары: крупы, макаронные изделия и туалетную бумагу, рассказала в прямом эфире программы "60 минут" директор по коммуникациям компании Наталья Рычкова."К счастью, сейчас спрос стабилизировался, ажиотажа нет. Могу вас заверить, что товара хватит", — сообщила она.По ее Рычковой, чтобы не допустить дефицита, "Ашан" перестроил логистические маршруты, увеличил заказы товаров. "Поставки осуществляются регулярно. Полки заполняем по мере поступления товара", — пояснила представитель компании.Отвечая на вопрос ведущих о ценах на товары, Наталья Рычкова сказала, что повышения стоимости товаров нет."Совместно с ФАС мы постоянно мониторим цены. За тем, чтобы стоимость товаров не повышалась, следим мы сами, и за нами следят очень строго", — подчеркнула она.В последние дни торговые сети в России зафиксировали резкий рост спроса на крупы, макароны, стиральные порошки, санитарные товары. Власти ввели ежедневный мониторинг ситуации с товарами в магазинах. Кроме того, и онлайн-ритейлеры в разы увеличили продажи продуктов питания на фоне повышенного спроса, связанного с опасениями из-за коронавируса.На сайте Федеральной антимонопольной службы сообщается, что дефицита продукции товаров народного потребления нет, мониторинг ситуации производится в ежедневном режиме, а торговые сети делают все возможное для удовлетворения повышенного спроса.