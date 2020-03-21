Вооруженные силы России будут адекватно реагировать на попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, в 2019 году Восточный военный округ получил 1300 новых образцов вооружения. В 2020 году местным подразделениям передадут уже 1350 единиц.

Вооруженные силы России будут адекватно реагировать на попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, в 2019 году Восточный военный округ получил 1300 новых образцов вооружения. В 2020 году местным подразделениям передадут уже 1350 единиц. Причем 502 из них будут абсолютно новые, а не модернизированные, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.Помимо этого, в регионе проведено свыше тысячи учений. Среди них и первые комплексные мобилизационные маневры, который организовали на территории Амурской и Еврейской автономной областей. В них участвовали 9,5 тысяч человек. На 2020 год запланировано свыше 2 тысяч мероприятий, добавил Шойгу.Глава военного ведомства пояснил, что в ближайшее время США и их союзники устраивают масштабные учения в АТР. Они пройдут на Сахалинском и Приморском операционных направлениях.В заключении Сергей Шойгу рассказал, что в российской армии создан 21 цифровой картографический центр. Они оснащены 894 аппаратно-программными комплексами. Главное назначение новых структур — снабжение подразделений качественными данными о местности: эффективность навигации и топогеодезии должна увеличится на 20%.