В столице вспоминают Героя России, главного пожарного Москвы Евгения Чернышева. Десять лет назад он погиб во время ЧП в деловом центре после того, как спас из огня 14 человек. Чернышев лично участвовал в ликвидации сотен крупных пожаров и был человеком, который всегда был готов пожертвовать собой ради других.

В столице вспоминают Героя России, главного пожарного Москвы Евгения Чернышева. Десять лет назад он погиб во время ЧП в деловом центре после того, как спас из огня 14 человек. Чернышев лично участвовал в ликвидации сотен крупных пожаров и был человеком, который всегда был готов пожертвовать собой ради других.- Вечная память нашему герою!Ровно 10 лет со дня гибели Героя России Евгения Чернышева. На Митинском кладбище собрались родные и коллеги пожарного. На памятнике он, как и в жизни, в каске и с неизменной рацией в руках."Другом запомнился, что еще сказать. Высокий профессионал, друг, учитель в какой-то степени, вместе работали, выезжали на пожары, тушили", — говорит заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.Прошел путь от рядового бойца до главного пожарного Москвы. Но и став руководителем, Евгений Чернышев все так же лично приезжал на место ЧП — и не просто давать указания: надевал костюм и сам шел в пекло."Стояли, не жалея себя, отдавая все для того, чтобы не допустить распространения", — рассказывал он.В субботу 20 марта 2010 года в свой выходной день, только узнав, что горит деловой центр, он тут же примчался. Успел вывести полыхающего здания пятерых человек, но рухнули перекрытия. Все верили до последнего — выберется. Но огненную стену было не пройти. Героя России ему присвоили уже посмертно."В тот день мы действительно пошли всей семьей в музей изобразительных искусств имени Пушкина. Наши отношения начались в картинной галерее музея и парадоксальным образом закончились там же", — рассказывает вдова Героя России Евгения Чернышева Марина Чернышева.На счету Евгения Чернышева — ликвидация более 200 крупных пожаров: на Останкинской башне, Черкизовском рынке, в Манеже и онкологическом центре на Каширском шоссе. Тушил, а потом всегда находил время для интервью журналистам."Всегда этот запах уголька, который от него исходил, потому что он всегда приезжал к нам с пожаров. Особенно когда он приехал к нам со сломанной рукой, с большим опозданием, и очень долго извинялся", — вспоминает журналист Светлана Сорокина.Церемония памяти продолжалась несколько часов — гораздо дольше запланированного времени. Люди несли цветы, читали стихи. Коллеги отдавали честь.- Тушила из тушил!В пожарном деле — просто гений.Как рано ты от нас ушел.Братишка Чернышев Евгений!