В Роспотребнадзоре прокомментировали бунт, который устроили в аэропорту Красноярска прибывшие из Таиланда пассажиры. Люди слишком долго ждали, пока им выдадут постановление о карантине. Согласно этому документу отпускникам необходимо будет провести следующие две недели на самоизоляции.

В Роспотребнадзоре прокомментировали бунт, который устроили в аэропорту Красноярска прибывшие из Таиланда пассажиры. Люди слишком долго ждали, пока им выдадут постановление о карантине. Согласно этому документу отпускникам необходимо провести следующие две недели на самоизоляции, передает ГТРК "Красноярск".Как рассказали очевидцы, справки оформляли трое сотрудников Роспотребнадзора, оформление пятидесяти документов у них заняло несколько часов. При этом ожидали постановления около восьмисот человек, полиция никого из терминала не выпускала. В итоге уставшие и разъяренные пассажиры прорвали оцепление и покинули аэропорт. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что постановление получить в любом случае придется."Сведения о гражданах, не получивших данные постановления, будут переданы в региональное Управление Роспотребнадзора. Специалисты определят место их фактического пребывания и вручат им документы. Невыполнение требований по изоляции предполагает наказание в виде административной ответственности", — заявила пресс-секретарь краевого Управления Роспотребнадзора Наталья Краснопеева.