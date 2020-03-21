21.03.2020

2020-03-21 18:35:04

Вязниковский рыцарь пытался спасти царскую семью от расстрела

В жизни царской семьи 21 марта будет иметь и другое значение. В этот день в 1917 году семья Романовых будет арестована. С этого момента будет несколько попыток ее освобождения. Одну из них организует наш земляк, белый офицер Русской императорской армии Павел Булыгин. Это имя долго было под запретом- вплоть до 1996 года. А между тем судьба этого человека достойна экранизации и нашей памяти.

"Рыцарь прежних времен", так о Павле Петровиче Булыгине, говорила его жена. Офицер русской императорской армии, участник Первой мировой войны и белого движения, поэт. Родился во Владимире в 1896 году, детство провел в имении Михайловское Гороховецкого уезда. Добрый, честный, справедливый. Сразу после военного училища юный Павел попал на фронт, был ранен, за храбрость награжден орденом святой Анны 4-ой степени. Февральскую революцию не принял, и действительно , как рыцарь стремился спасти императорскую семью.

Александр Капусткин заместитель гендиректора ВСМЗ по развитию

- Эта идея в известной степени, была обречена на провал. Посколько их большевики пустили по ложному следу, и пока они ждали событий , что проедет поезд в Москву, транспорт проедет с царской семьей в Москву, в это время уже прошел расстрел царской семьи

После гибели Романовых, Булыгин остается верным Царю: возглавляет охрану вдовствующий императрицы в Крыму, занимается расследованием гибели императора и его семьи. Потом он напишет книгу "Убийство Романовых", ее даже удастся издать, только уже за границей. Русскому офицеру приходится эмигрировать, в 1922 году Павел Булыгин уезжает в Эфиопию. Разлуку с родиной переносит тяжело, в стихах пишет " Храню погоны и кокарду от службы Русскому Царю, кормлю ручного леопарда, я с ними по- русски говорю". Поэзия -это то , что спасало его за границей, считает Татьяна Максимова, внучатая племянница поэта. С ней нам удалось связаться по видеосвязи.



Татьяна Максимова внучатая племянница

-Он же с младенчества писал стихи. И вообще у них в семье было принято, перекидываться стихотворениями. причем писались эти стихи не только по каким-то праздникам и событиям, а так просто от нечего делать иногда

Из Эфиопии Павел Петрович переехал в Парагвай , там строил колонии для русских переселенцев. Хотя он прожил всего 40 лет, сделал очень много. Судьба его насыщенная и необыкновенная, говорит Татьяна Сергеевна. Она сегодня - главная хранительница памяти о своем знаменитом родственнике.

Лариса Бусько современного культурного центра имени Булыгина

-Инициатива издания произведений Булыгина , принадлежит его внучатой племяннице Татьяне Сергеевне Максимовной и нашему дорогому николаю Ивановичу Андрееву.

нашли в те непростые годы , а это были 90-е годы, средства и издали 2-е книги , это "Убийство Романовых" и " Пыль чужих дорог"

Память об офицере и поэте сохраняют и на малой родине в Гороховце. В честь Павла Петровича Булыгина назван современный культурный центр, одна из улиц города , проводятся ежегодные краеведческие чтения. Работники центра провели большую работу- сами издали сборник рассказов Булыгина "Страницы ушедшего". Для них важен тот период творчества, когда поэт жил в любимом Михайловском.



Лариса Бусько директор современного культурного центра имени Булыгина

- Какой-то город на реке, собор блеснул на солнце искрами крестов, совсем село на город не похож, и весь в садах , за речкой монастырь белеет в зелени, а дальше рожь , опять поля.

На стихи Павла Петровича написана музыка. Романсы исполняют и сегодня. Сейчас внучатая племянница поэта мечтает привезти его прах из Парагвая на Родину. До последних дней жизни Павел Булыгин верил ,что когда - нибудь вернется в Россию.

Екатерина Таманова, Татьяна Воронцова, Александр Чунвев, Александр Голубев. Вести Владимир.