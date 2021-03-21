Изъятый предмет изготовлен заводским способом и является стандартным кинжалом иностранного производства, относящимся к короткоклинковому холодному оружию колюще-режущего действия...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном сбыте холодного оружия.В результате отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в торговом центре на Аминьевском шоссе задержали 54-летнего мужчину, который продавал предмет, похожий на нож.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет изготовлен заводским способом и является стандартным кинжалом иностранного производства, относящимся к короткоклинковому холодному оружию колюще-режущего действия.Дознанием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93