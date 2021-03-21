Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 80 граммов...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории сотрудники экипажа автопатруля территориального ОМВД обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно и заметно нервничал. Было принято решение провести личный досмотр гражданина, в результате которого у 19-летнего приезжего обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 80 граммов.Установлено, что данный наркотик злоумышленник хранил при себе с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22