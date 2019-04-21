В матче 33-го тура чемпионата Франции Монако на поле стадиона Парк де Пренс сыграет с Пари Сен-Жермен. Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Монако" на поле стадиона "Парк де Пренс" сыграет с "Пари Сен-Жермен". Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.Помимо россиянина в заявку вошли голкиперы Даниэль Субашич, Диего Бенальо, оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Ронаэль Пьер-Габриэль полузащитники Андреа Раджи, Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Кевин Н’Дорам и нападающие Желсон Мартинш, Радмель Фалкао, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус."Пари Сен-Жермен" с 81 очком лидирует в турнирной таблице, а "Монако" расположился на 16-й строчке, имея в активе 32 очка. Матч состоится в воскресенье, 21 апреля в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.