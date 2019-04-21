Мероприятие состоялось в День образования юридической службы в системе МВД России.

19 апреля, в День образования юридической службы в системе МВД России, сотрудники МО МВД России «Муромский» совместно с членами общественного совета посетили подшефный детский дом.Специально для воспитанников полицейские и общественники организовали правовую викторину, приуроченную к профессиональному празднику «юристов в погонах».Началась встреча с небольшого экскурса в историю становления правовых подразделений в системе МВД России. Гости рассказали ребятам, что датой начала летоисчисления юридической службы стало 19 апреля 1782 года (8 апреля по старому стилю) – день, когда императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский, фактически сформировавший новую отрасль права – полицейское право.Далее мальчишки и девчонки, поделившись на две команды, приняли участие в правовой викторине, специально подготовленной юрисконсультом правового направления МО МВД России «Муромский» Ириной Прохоровой.Заручившись поддержкой кураторов, капитана внутренней службы Евгения Титова и капитана полиции Валерия Алексеева, ребята отвечали на вопросы, касающиеся прав и обязанностей граждан РФ, в частности, несовершеннолетних, безопасного поведения в сети Интернет, в общественных местах. Особое внимание было уделено наиболее частым правонарушениям, совершаемым подростками и ответственности за них.В завершение «Дня правовых знаний» компетентным жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции, общественники и представители педагогического состава детского дома, были подведены итоги. По общему мнению всех присутствующих, участники всех команд показали достойный уровень знаний. В этот раз победила дружба!За активное участие в работе мальчишкам и девчонкам вручили грамоты, подарки и памятки с полезной информацией.Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за отличное мероприятие и поздравили с профессиональным праздником юрисконсульта правового направления, вручив подарок, сделанный своими руками.