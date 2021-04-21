Ринопластику уже год практикует Первый клинический медицинский центр в Коврове

Восстановление носа после травм, изменения косметические. А также операция на перегородке носа - чтобы привести в норму затрудненное дыхание.Сразу после операции - а она идет 3-4 часа, пациент может дышать нормально. А современные технологии - операционные микроскопы, эндоскопическое оборудование позволяют минимизировать дискомфорт. Восстановление занимает всего несколько дней.Роман Нетяга, врач-онколог, реконструктивно-пластический хирург Первого клинического медицинского центра:- В принципе она безболезненная. И пациенты не испытывают значимого снижения качества жизни после операции в течение нескольких суток.Ринопластика относится к наиболее сложным операциям. Ее проводят под наркозом в два этапа в случае необходимости выполнения септопластики. Поэтому работают два врача Пластический хирург Роман Нетяга и лор Кирилл Шиленков. Хирург отвечает за изменение анатомии носа, лор - за носовой перегородки.Кирилл Шиленков, заведующий оториноларингологическим отделением первого КМЦ:- Улучшить носовое дыхание и улучшить качество жизни. Именно такая командная работа дает пациенту лучший результат. Как в косметическом плане, так и в функциональном.Пластическая хирургия существует в Коврове чуть больше года.Первый клинический медицинский центр - многопрофильная клиника. Где практикуют 55 современных направлений медицинской помощи. И все услуги оказываются на европейском уровне.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.