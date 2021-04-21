Один из пассажиров забыл свои вещи в вагоне электропоезда, который следовал по кольцевой линии столичной подземки. Другой мужчина заметил это и, стараясь не привлекать внимание, похитил оставленный рюкзак...

«Оперативники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали иностранного гражданина, подозреваемого в краже рюкзака, в котором находилось свыше миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что около шести часов утра один из пассажиров забыл свои вещи в вагоне электропоезда, который следовал по кольцевой линии столичной подземки. Другой мужчина заметил это и, стараясь не привлекать внимание, похитил оставленный рюкзак.Заметив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Он сообщил, что в рюкзаке помимо личных вещей находились документы и денежные средства в размере более миллиона рублей, которые он планировал дать в долг приятелю для покупки автомашины.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его на территории Центрального административного округа Москвы. В ходе обыска по месту его фактического проживания обнаружено похищенное имущество, а также денежные средства, которые в настоящее время возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Потерпевший выразил свою признательность полицейским: «Очень быстро и оперативно помогли. В течение суток нашли человека, который забрал сумку, вернули мне деньги и вещи в полном объеме. Огромная благодарность сотрудникам». Его друг подчеркнул, что благодаря таким людям, как эти оперативники, есть вера в наши правоохранительные органы.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18