И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун бежала из страны за границу. Об этом сообщили местные СМИ и в качестве доказательства распространили видео из аэропорта Борисполь. На кадрах с камер наблюдения женщина, похожая на Супрун, проходит регистрацию, а затем ожидает посадки на рейс во Франкфурт, передает телеканал Россия 24.

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун бежала из страны за границу. Об этом сообщили местные СМИ и в качестве доказательства распространили видео из аэропорта Борисполь. На кадрах с камер наблюдения женщина, похожая на Супрун, проходит регистрацию, а затем ожидает посадки на рейс во Франкфурт, передает телеканал "Россия 24".Сообщается, что съемка была сделана всего через несколько часов после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Незадолго до этого исполняющая обязанности министра заявляла, что уходить в отставку не собирается, и готова проводить новые реформы в секторе здравоохранения.Ульяна Супрун — гражданка США, известная своими неоднозначными высказываниями и весьма сомнительными оценками. Именно она рекомендовала украинцам жарить редис и заменить лук крапивой. На Украину она вместе с мужем переехала в 2013 году, после чего основала организацию "Защита патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. Украинское гражданство получила в 2015 году.Накануне Владимир Зеленский во время официальной инаугурационной речи предложил членам кабинета министров "освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях" и объявил о роспуске Верховной Рады Украины.