Пока сокращение сроков отключения горячей воды не представляется возможным, считают эксперты.

Сразу после майских праздников в Москве начались плановые отключения горячей воды, которые продлятся до осени. Сезон тазиков и больших кастрюль пришел и в остальные российские регионы. Стандартный срок отключения горячей воды по всей России составляет 14 дней. Москвичам повезло больше: в столице он равен 10 дням. Редакция 33Live.RuНедвижимость разбиралась, что происходит с трубами, когда в них нет горячей воды, и когда вообще перестанут отключать горячую воду.Заложники системыСаму российскую систему водоснабжения можно поделить на две части: когда подача воды происходит внутри дома (например, он оборудован модульной котельной, газовыми котлами или колонками) или централизованно, что наиболее распространенно, рассказывает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.Централизованно устроена и система теплоснабжения Москвы. Тепло для жилых домов производится на городских ТЭЦ и поступает к потребителю по сложной системе трубопроводов, связанных между собой.Централизованная система – наследие советского времени. Как правило, при каком-нибудь заводе формировалось поселение, строилась котельная, которая обогревала предприятие и дома рядом. Зачастую это было гораздо дешевле, продолжает Светлана Разворотнева. Но когда советский период завершился, предприятия банкротились, содержать котельную становилось дорого.В итоге централизованная система породила ряд проблем, в том числе, связанных с горячим водоснабжением. Как правило, региональным властям приходится дотировать такие котельные, а это нагрузка на бюджет. Поэтому чаще всего котельные находятся в банкротном состоянии. Газовики сейчас довольно активно отграничивают подачу газа в эти котельные из-за накопившихся у котельной долгов. Это приводит к тому, что люди оказываются без горячей воды все лето, так было, например, в Сергиево-Посадском районе, в Курганской области. Люди оказываются заложниками центральной системы водоснабжения и избыточных мощностей.Даже если с котельными все в порядке, то сам централизованный источник требует постоянного контроля, профилактики и ремонта. Надо проверить состояние самой котельной, труб, внутридомовых инженерных сетей, очистить накипь в котлах, проверить, нет ли где протечек, если есть – ремонтировать. Все это занимает много времени, по санитарным нормам это должно проходить в течение двух недель. Некоторые регионы, например, Москва, снизили этот срок до 10 дней.Вынужденная мераЕжегодные отключения горячей воды на срок до двух недель практикуются еще с советского времени. Летние отключения горячего водоснабжения – вынужденная мера, необходимая для надежной работы системы централизованного теплоснабжения в отопительный период, рассказывают в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).За это время специалисты должны успеть провести профилактические и капитальные работы на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей и перекладку трубопроводов. Также выполняются гидравлические испытания (под повышенным давлением воды проверяется прочность труб) магистральных и разводящих тепловых сетях. Гидравлические испытания завершатся 25 августа, их сменят температурные испытания (дополнительная проверка, при которой могут выявиться дополнительные нарушения). К концу августа подготовка к отопительному сезону будет полностью завершена.Сейчас гидравлические испытания – самый надежный метод подготовки к зимним максимумам нагрузки, отмечают в МОЭК. Параллельно с ними используются и методы неразрушающего контроля. Например, внутритрубную диагностику, при которой в трубу запускается сканер. Он ультразвуком исследует состояние трубы. На основании полученной информации проводятся локальные предупредительные ремонты.Также используется метод восстановления трубопроводов рукавным полимерным покрытием, при котором внутри трубы протягивается синтетический канал, который укрепляет ее стенки и продлевает срок службы. Помимо этого, старые трубы заменяются на новые в ППУ-изоляции (пенополиуретановой) с системой оперативного дистанционного контроля. Они снабжены датчиками намокания для определения потенциально проблемных участков. ППУ-изоляция резко сокращает тепловые потери и защищает трубу от внешней коррозии. В настоящее время, по данным МОЭК, доля таких труб доведена до 40%.Объем профилактических работ из года в год растет, но это происходит параллельно с развитием Москвы (расширение границ, появление новых кварталов). Увеличивается длина сетей, растет количество потребителей.Так, в рамках подготовки к новому отопительному сезону планово-предупредительные ремонты пройдут на 47 находящихся в эксплуатации МОЭК районные тепловые станции (РТС) и квартальные тепловые станции (КТС), 94 малых котельных и 10260 тепловых пунктах.Если МОЭК занимается тепловыми сетями, но обслуживание внутридомового оборудования находится в зоне ответственности управляющих компаний.Управляющие компании отвечают за состояние внутридомового общего имущества владельцев помещений многоквартирного дома. Если говорить о горячем водоснабжении (ГВС) и теплоснабжении – это так называемая инженерная инфраструктура, включающая в себя трубы, разводки, фитинги, запорную арматуру, рассказывает эксперт отрасли ЖКХ, руководитель "ДомКом Инвест" Александр Костюков. Однако, после перехода на прямой договор с ресурсоснабжающими организациями многие вопросы, в том числе сроки отключения горячей воды, решаются без участия управляющих организаций.Профилактические мероприятия, проводимые управляющей организацией на системах водо- и теплоснабжения заключаются в предупреждении заторов свободной циркуляции воды и теплоносителя и порывов труб. Для этого используются новые материалы и технологии, которые снижают коррозию труб и уменьшают шероховатость их внутренней поверхности. Появились даже технологии, позволяющие восстанавливать внутреннюю гладкость старых металлических труб. Суть такова: после максимальной прочистки в трубу подаётся специальная эпоксидная смола. Она, как стекло, покрывает изнутри стенки трубы, что продлевает сроки эксплуатации всей системы без дорогостоящих работ по ее замене. В целом объем проводимых работ увеличивается, но незначительно."Происходит это, прежде всего, в старом жилфонде, где сроки назначенной региональным оператором капитального ремонта замены инженерной инфраструктуры не соответствуют потребностям дома. Соответственно, идет накопление эффекта недоремонта: сети ветшают и требуют с каждым годом всё более продолжительного по времени технического обслуживания и ремонта", - поясняет эксперт ЖКХ.Сократятся ли срокиВ начале года замглавы Минстроя Андрей Чибис (ныне врио губернатора Мурманской области) говорил, что сроки профилактических отключений горячей воды в российских городах могут сократиться до трех дней благодаря внедрению умных технологий в сфере ЖКХ. Такие решения уже применялись экспериментально в трех городах, и срок подачи воды удалось существенно сократить.По его словам, в настоящее время в России разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды. Эксперты в свою очередь пока не видят реальных предпосылок для столь существенного сокращения сроков горячей воды.По словам замглавного инженера МОЭК Романа Коровина, сроки летних отключений горячей воды в Москве останутся прежними - не более 10 дней, и в обозримом будущем сократить их невозможно∎∎∎."Трубы больших диаметров требуют длительных диагностических и ремонтных работ, даже одно повреждение может отнять у специалистов много времени. Плюс, на всех участках теплосетей мы проводим расхолаживанте в рамках гидравлических испытаний - то есть, понижаем в них температуру до 40 градусов. Это не быстрый процесс", - пояснил Роман Коровин. При этом, в Москве до 2011 года горячую воду отключали на 14 дней, а ранее – на 21 день.Сокращение срока отключения горячей воды возможно, но при условии низкого износа магистральных труб, которые являются зоной ответственности уже ресурсоснабжающих организаций, продолжает Александр Костюков."При среднероссийском показателе износа внешних труб в 70-80% говорить об отключении горячего водоснабжения в МКД на 3-5 дней пока не приходится. Провести профилактические работы на системе ГВС за короткий срок возможно лишь в районах с новой инфраструктурой", - отмечает эксперт.В целом же по стране летние гидравлические испытания приводят к большому количеству порывов внешнего магистрального трубопровода, что приводит, в отдельных случаях, к отключению горячего водоснабжения до 2,5 месяцев.Возможности сократить срок отключения горячей воды до трех не видит и исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль". У нас износ коммунальных сетей достаточно высок, зачастую даже за 14 дней не успевают все отремонтировать: в одном заплатку ставят, в другом – прорывается. Зачастую это все растягивается на целое лето.По данным Минстроя РФ, почти треть (29%) всех тепловых сетей в России нуждаются в замене, ежегодно необходимо обновлять 4–5% инфраструктуры. Сейчас эта сфера страдает из-за недофинансирования.Теоретически не отключать горячую воду можно в новых домах с альтернативной системой водо- и теплоснабжения (один рукав перекрыл, по второму идет вода), продолжает Светлана Разворотнева. Но пока этот вопрос не урегулирован юридически, и технические требования обязывают проверять любые трубы (даже недавно проложенные). Пока регламент не изменится, у нас вода в любых домах, при любых системах будет отключаться.Единственный способ, по ее словам, избежать отключения горячей воды – это установить в квартире или во всем доме автономный источник теплоснабжения (котлы, колонки, водонагреватели). Однако, при установки таких автономных источников жители все равно будут вынуждены платить за тепло и горячую воду, потому что дом отапливается целиком. Отключиться от этой системы можно, если весь дом полностью перейдет на автономные источники.Сейчас такие альтернативные методы применяются в основном в маленьких городах, сельской местности. В некоторых регионах большие котельные заменяют на более компактные и дешевые. Например, в Ленобласти последовательно оснащают дома отдельными модульными котельными. Но здесь нужна поддержка государства, потому что инвесторы идут в этот сектор неохотно.Финансирование уже велось по линии Фонда содействия и реформирования ЖКХ, на какое-то время оно было заморожено. Сейчас опять программа заработала. Но в большинстве случаев дома сидят на централизованной системе, поэтому говорить о серьезном сокращении сроков отключения горячей воды не приходится, особенно в старом жилом фонде.