Число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило пять миллионов.
Число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило пять миллионов, передает РИА Новости.
По информации университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные властей разных уровней, СМИ, а также других источников, по состоянию на 08:50 по московскому времени, число случаев заражения в мире составило 5 000 038. Жертвами COVID-19 стали 328 172 человека. Выздоровели почти 1 899 350.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.