В России пресечена деятельность этнической преступной группировки, которая занималась сбытом крупных партий наркотиков. Арестованы 5 человек, изъято более 48 кг афганского героина.

В России пресечена деятельность этнической преступной группировки, которая занималась сбытом крупных партий наркотиков. Арестованы 5 человек, изъято более 48 кг афганского героина, сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.Операция проходила в несколько этапов. Сначала в Московской области был задержан межрегиональный наркокурьер с 2 кг героина. Затем в Калужской области оперативникам удалось схватить одного из активных участников российского звена преступной группировки, у которого было 13 кг героина. На заключительном этапе спецоперации были задержаны организатор и активные члены ОПГ с 33 кг героина.Членами банды были граждане сразу нескольких государств. Возбуждено 7 уголовных дел.