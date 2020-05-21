Apple и Google выпустили публичную версию инструмента для оповещения пользователя о том, что они были недалеко от заболевшего коронавирусом. А Google показала концерт тканной электроники, шнуров в тканевой оплетке с тач-интерфейсом.

Apple и Google выпустили публичную версию инструмента для оповещения пользователя о том, что они были недалеко от заболевшего коронавирусом. Раньше в доступе была только тестовая версия, но теперь разработчики, которые готовили приложение с использованием этого инструмента могут размещать свои программы в магазинах приложений.О самой системе мы уже рассказывали, работает она по-прежнему простым образом. То есть каждый смартфон сканирует пространство Bluetooth с помощью другого телефона и найдя таковой обменивается с ним специальными ключами. Эти ключи случайны и меняются каждые 15 минут. Разработчики уверяют, что нет никакой возможности связать набор таких ключей с определенным человеком. Если один из пользователей заболевает, он сообщает системе об этом и она помечает сгенирированный его смартфоном за определенный период ключи как потенциально опасный контакт. Таким образом все, кто был рядом с этим человеком и собрал себе все эти ключи получают соответствующее оповещение.Тут важный момент — доступ к этой функции Apple и Google открыли только для Минздравов государств. Готовность использовать технологию объявили уже несколько европейских стран. Российское министерство участие в этой программе пока не подтверждало. Меж тем Apple уже добавила функционал для работы таких приложений в свежее обновление операционной системы iOS. Пользователи получили возможность указывать какие приложения получат доступ к этой функции или вовсе отключить ее. В России все это пока недоступно. В обновлении есть еще одно нововведение, вызванное коронавирусом. Для пользователей смартфоны, которых разблокируются по лицу многие жаловались, что при надетой маске смартфон несколько секунд безуспешно пытается опознать владельца и лишь потом дает ввести пароль. Система предлагает ввести пароль сразу, как только разблокировка не удалась.К аппаратным новинкам. Google показала концерт тканной электроники, шнуров в тканевой оплетке с тач-интерфейсом. Таким образом, например, кабель для наушников становится средством управления музыкой. Компания назвала технологию спиральная чувствительная матрица. В шнур по всей длине вплетены нити, проводящие электричество. При скручивании и сжатии параметры тока меняются и это можно отследить. В прототипе короткое нажатие на шнур — пауза, двойное — следующий трек, скручивание провода — изменение громкости. Есть и другие варианты жестов: скольжение по шнуру или хлопок ладонью по нему.Для обратной связи в кабель вплетены нити оптоволокна — подтверждение команд светомузыкой. Точность распознавания говорят на данный момент 94%. И Google всерьез собирается встраивать такие интерфейсы в наушники, как раз для управления музыкой, даже в толстовки или футболки. Вообще над тканными "тач-интерфейсами" Google работает уже достаточно давно. Называется это направление в компании Project Jacquard. Причем занимается разработкой на этом фоне инженер из России — Иван Пупырев. И, пожалуй, самая заметная презентация была пять лет назад. Тогда компания показала куртку, в которую были вплетены проводящие нити. С помощью этой одежды можно было управлять смартфоном, отвечать на звонки или менять громкость. Три года назад Google даже выпустил в рамках проекта джинсовую куртку совместно с Levis, но массовой технология пока не стала.