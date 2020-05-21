Задержанная в лесу под Луховицами 24-летняя женщина призналась в убийстве девятимесячного сына. Таким образом, как она заявила на допросе, она пыталась избавить его от мучений.

Задержанная в лесу под Луховицами 24-летняя женщина призналась в убийстве девятимесячного сына. Таким образом, как она заявила на допросе, она пыталась избавить его от мучений.Тело мальчика вечером 16 мая по возвращении с работы обнаружил 28-летний отец ребенка, проживающий вместе с семьей в Коломне. Рядом была записка от его матери, в которой Татьяна сообщала, что решила избавить сына от больничных мук в виде уколов и капельниц."Задушила полотенцем", — призналась она на допросе.Убив мальчика, женщина отправилась в лес с намерением свести счеты с жизнью, но в итоге почти три дня скиталась по чащам, пока ее 19 мая не обнаружили под Луховицами.В ближайшее время подозреваемой в убийстве изберут меру пресечения, следователи ходатайствуют об аресте.