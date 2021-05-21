При проведении личного досмотра в кармане куртки задержанной обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в покушении на сбыт героина.Полицейские получили информацию о 39-летней женщине, которая может быть причастна к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы бесконтактным способом посредством сети Интернет.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана на Смольной улице. При проведении личного досмотра в кармане куртки задержанной обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по Головинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.УНК ГУ МВД России по г. Москве