В полицию поступила информация о том, что в подвальном помещении одного из домов на улице Доватора оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией под видом массажного салона.В полицию поступила информация о том, что в подвальном помещении одного из домов на улице Доватора оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по данному адресу задержали семь женщин в возрасте от 20 до 42 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В настоящее время оперативники на улице Усачева выявили и задержали подозреваемую – 35-летнюю москвичку. Задержанная женщина являлась администратором вышеуказанного заведения, работавшего под видом массажного салона. Она подбирала и трудоустраивала девушек в качестве массажисток. При этом в обязанности сотрудниц входило предоставление интимных услуг за денежное вознаграждение. Также она выдавала им заработную плату и следила за внутренним распорядком.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60