Злоумышленник под видом сотрудника спортивных школ за денежное вознаграждение предлагал гражданам помощь в зачислении их несовершеннолетних детей в данные организации с последующим продвижением...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали 33-летнего мужчину по подозрению в хищении денежных средств граждан путем мошенничества.Установлено, что злоумышленник под видом сотрудника спортивных школ за денежное вознаграждение предлагал гражданам помощь в зачислении их несовершеннолетних детей в данные организации с последующим продвижением. Заинтересовавшись предложением, 63-летний местный житель и 76-летняя пенсионерка передали ему около 120 тысяч рублей. Через некоторое время, обратившись в спортивные организации с документами для зачисления детей, они обнаружили, что никаких договоренностей с руководством школ не было, а злоумышленник там никогда не работал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Липчанской улице. Им оказался 33-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следственным отделением ОМВД России по району Некрасовка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Расследование уголовных дел продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18