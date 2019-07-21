Неизвестные, путем взлома замка входной двери, проникли в квартиру и похитили норковую шубу и ювелирными изделиями...

Сотрудники ОУР УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Митино г. Москвы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже из квартиры.В полицию с заявлением обратился 54-летний москвич. Мужчина сообщил, что неизвестные, путем взлома замка входной двери, проникли в его квартиру на Пятницком шоссе и похитили норковую шубу и ювелирными изделиями. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались ранее судимые жители Московской области 37-ми и 53-х лет.Похищенным злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.Следствием ОМВД по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс – служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56