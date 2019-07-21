Сборная России по прыжкам воду планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в столице Украины. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Турнир пройдет в Киеве с 5 по 11 августа 2019 года.

Сборная России по прыжкам воду планирует выступить на чемпионате Европы, который пройдет в столице Украины. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. Турнир пройдет в Киеве с 5 по 11 августа 2019 года."Я говорил с руководством украинской федерации, нас заверили, что обеспечат все необходимые меры безопасности. У нас нет причин не верить", – цитирует Власенко РИА Новости.Также он сообщил, что на чемпионате Европы не выступит Илья Захаров, являющийся олимпийским чемпионом 2012 года. "Захаров пропустит турнир и продолжит восстанавливаться после травмы", – отметил глава Российской федерации прыжков в воду.